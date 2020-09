Crisiscel Vilvoorde kwam samen op advies van Risk Assessment Group: “We schakelen niet naar oranje. We gaan wel kordaat lokaal handelen” Margo Koekoekx

11 september 2020

17u24 0 Vilvoorde De Risk Assessment Group stelde een lijst samen met plekken waar een samenkomst van de crisiscel hoogst aangeraden wordt. En wie prijkte er op de tweede plek? Juist: Vilvoorde. Er werd dan ook meteen een crisisvergadering gehouden. In samenspraak met alle actoren werd beslist dat de stad nog steeds voor code geel blijft kiezen wat onderwijs betreft. “Snel en kordaat handelen op lokaal niveau is veel doeltreffender dan de overschakeling maken naar code oranje”, aldus burgemeester Hans Bonte.

“Het feit dat we na alle Brusselse gemeenten, samen met Antwerpen bovenaan de lijst staan, zegt niet veel goeds”, aldus burgemeester Hans Bonte (Sp.a). “Toch blijven we weg bij code oranje wat de scholen betreft. Bij de voorschriften voor code oranje heb ik trouwens mijn twijfels, maar dat is een andere discussie”, haalt de Vilvoordse burgemeester aan.

Na de crisisvergadering en een overleg met 69 burgemeesters, blijft Bonte toch nog met enkele verzuchtingen zitten. “Een eerste knelpunt is dat ons testcentrum in Vilvoorde niet kan volgen. Ons testcentrum in Vilvoorde staat ter beschikking van onder meer Grimbergen, Machelen en Zaventem maar we zien meer en meer inwoners uit Londerzeel, Meise en Brussel naar Vilvoorde komen.” Daardoor heeft het personeel in het testcentrum de handen vol. Volgens Bonte is deze mensen weigeren ook geen goed plan, aan gezien iedereen baadt heeft bij het snel testen. “We vechten nog steeds samen tegen een gemeenschappelijke vijand.”

Naar mijn mening zou de CLB-arts, die toch op de hoogte is van de situatie op de scholen, naar daar moeten kunnen trekken en de hele klas testen Hans Bonte (sp.a)

Het tweede hekelpunt voor het testcentrum zijn de scholen. Doordat scholen volledige klassen in quarantaine moeten plaatsen en die leerlingen een of meerdere testen moeten ondergaan, stijgt het aantal testen drastisch. Niettegenstaande dat het momenteel om slechts twee klassen gaat. “Wat ik hallucinant vind is dat de CLB-artsen zelf niet bevoegd zijn voor het afnemen van die testen. Dat zou zoveel efficiënter zijn en het zou het testcentrum ontlasten”, aldus Bonte. “Naar mijn mening zou de CLB-arts, die toch op de hoogte is van de situatie op de scholen, naar daar moeten kunnen trekken en de hele klas testen”, haalt hij aan. Nu moeten leerlingen zelf contact opnemen met hun huisarts of via een verkregen code een afspraak maken bij het testcentrum. Veel te omslachtig volgens Bonte. “Dit is een warme oproep naar betrokken ministers, zij het Vlaams minister voor Volksgezondheid Beke en Vlaams minister voor Onderwijs Weyts.”

Ten derde blijft de non-communicatie met Brussel als een steen op de maag van Bonte liggen. “Keer op keer zien we dat er banden zijn met de stijgende besmettingen in Brussel. Die wisselwerking is er. Zowel van mensen die werken in Brussel en hier wonen en omgekeerd, als mensen die er familie opzoeken. Het uitwisselen van gegevens tussen het Brussels- en het Vlaams Gewest is zo belangrijk in het kader van contact tracing.” Zolang die lokale zorgplatformen geen gegevens delen, vreest Hans Bonte dat ze een ware motor van besmettingen in de hand werken.

Leerlingen testen

Sinds maandag zitten in Vilvoorde twee klassen thuis. Eén van Het Atheneum, één bij Virgo+, beide secundaire scholen. Samen goed voor 36 leerlingen die van thuis uit les volgen. “Het beste wat ze konden doen was die klassen thuis zetten. Heeft het zin om daardoor hele scholengroepen te laten omschakelen naar deeltijds onderwijs? Dat lijkt me niet in dit geval. Alle experten en betrokken leden van de crisiscel waren het er unaniem over eens dat code geel aanhouden de juiste keuze is.”

