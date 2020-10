Coronacijfers om van te duizelen in Vlaamse rand, maar voorlopig geen extra maatregelen: “Zinloos met oog op strengere federale richtlijnen” Robby Dierickx

13 oktober 2020

17u16 14 Vilvoorde Er komen voorlopig geen provinciale coronamaatregelen in Vlaams-Brabant, hoewel het aantal besmettingen in enkele gemeenten rond Brussel ronduit zorgwekkend stijgt. Zo staat Machelen al enkele dagen in de nationale top 10. Voorlopig dus geen nieuwe maatregelen, maar de politie gaat wel strenger controleren, onder andere in sportkantines.

Cafés een maand dicht in Brussel en een avondklok in Waals-Brabant: de druk op het provinciaal overleg – met de 65 burgemeesters en gouverneur Jan Spooren – in Vlaams-Brabant was dinsdag bijzonder groot door de ingrijpende maatregelen die in de hoofdstad en de naburige provincie genomen werden. Bovendien kleuren enkele gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel al weken donkerrood. Vooral Machelen – al dagenlang in de nationale top 10 – doet het met 179 besmettingen de voorbije twee weken barslecht. Mede daarom riep burgemeester Marc Grootjans (CD&V) vorige week op om uniforme maatregelen te nemen in de negentien gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kreeg bijval van Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Anders raken we hier niet uit”, klonk het.

Er werd dan ook hoopvol uitgekeken naar het provinciaal overleg van dinsdag, maar nieuwe maatregelen kwamen er niet. “Blijkbaar zouden er op federaal niveau op korte termijn nieuwe maatregelen komen, dus het zou zonde zijn om nu op provinciaal niveau al te gaan verstrengen”, legt gouverneur Jan Spooren uit.

In Vlaams-Brabant zijn er grote verschillen tussen de regio rond Brussel en pakweg het Hageland. Je moet niet alle gemeenten over dezelfde kam scheren Gouverneur Jan Spooren

Sportkantines

“Wel zullen we strikter toezien op het naleven van de maatregelen in de sportkantines. Zo zal de politie regelmatig controles uitvoeren en indien nodig tot sluiting over gaan. Daarnaast zal er woensdag een gouverneursbesluit worden uitgevaardigd dat alle sportkantines oplegt om maximaal open te houden tot een half uur na de laatste sportactiviteit. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor kantines die vergund zijn als eetgelegenheid en ook gemeentebesturen kunnen afwijkingen toestaan.”

Horeca

Ook komen er strengere controles op het naleven van de maatregelen in cafés en restaurants. “Zo moet er anderhalve meter afstand zijn tussen de klanten aan één tafel en de klanten aan een andere tafel en dus niet tussen de tafels op zich”, gaat Spooren verder. “Daarnaast zal ik er samen met de burgemeesters bij bedrijven op aandringen om telewerk als norm in te voeren.”

Tot slot kijkt de gouverneur uit naar de introductie van de kleurenbarometer. “Belangrijk daarbij is dat er niet per provincie met een bepaalde kleur gewerkt wordt. In Vlaams-Brabant zijn er namelijk grote verschillen tussen de regio rond Brussel en pakweg het Hageland. Je moet niet alle gemeenten over dezelfde kam scheren.”

Machels burgemeester Marc Grootjans heeft begrip voor de keuze van de gouverneur om voorlopig nog geen extra maatregelen te nemen, hoewel hij eerder opriep om wel uniform in te grijpen. “Maar we kunnen onmogelijk voortdurend nieuwe maatregelen invoeren. Zeker nu er pas op federaal niveau nieuwe richtlijnen kwamen en er binnenkort blijkbaar nieuwe verscherpingen komen. De cijfers in onze gemeente zijn alarmerend, al gaat het nog steeds voornamelijk om intrafamiliale besmettingen. Zodra de kleurenbarometer gelanceerd wordt, verwacht ik wel strenge maatregelen in Machelen. Ik denk onder meer aan de sluiting van bepaalde handelszaken.”