Corona zet ons aan het zwerfvuilrapen: 150 nieuwe ‘Propere Burgers’ geteld Robby Dierickx

03 augustus 2020

11u43 0 Vilvoorde Bij afvalintercommunales Incovo (Vilvoorde, Meise, Londerzeel, Machelen en Zemst) en Interza (Zaventem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Kampenhout) hebben ze sinds de uitbraak van de coronacrisis 150 nieuwe ‘Propere Burgers’ geregistreerd. Die zetten zich in om zwerfvuil te rapen. Nooit eerder was er zo’n forse toename van het aantal leden.

“Het voorjaar is traditioneel een periode waarin veel mensen zich registreren als ‘Propere Burger’ bij de zwerfvuilwerking ‘Proper Verzet’”, zegt vrijwilligerscoach Marijke Doms. “Maar dit jaar is de groei echt buitengewoon. De jaarlijkse, gemeentelijke opruimacties werden afgelast, net zoals zowat alle andere vrijetijdsactiviteiten. Mensen gingen dus extra veel wandelen in de natuur. Het zwerfvuil dat ze daar zagen, heeft 150 van hen overtuigd om Propere Burger te worden.”

Mondmaskers

De nieuwe leden zijn welgekomen, want verschillende oudere leden hebben hun opruimactiviteiten om gezondheidsredenen even gepauzeerd. “En dus zijn we bij Incovo en Interza blij dat er nu nieuwe ‘Propere Burgers’ zijn”, aldus nog Doms. “Dankzij de vele nieuwe mensen werd in 2020 toch al meer dan zes ton zwerfvuil uit de natuur gehaald door het Proper Verzet. Een groot deel daarvan bestond uit hygiënisch materiaal als mondmaskers en handschoenen. Dat is dan weer een negatief gevolg van het coronavirus.”

