Corona vond de weg naar Filfurdo: 11 personeelsleden en 4 bewoners besmet, 1 bewoner overleden Margo Koekoekx

02 april 2020

17u28 4 Vilvoorde In woonzorgcentrum Filfurdo in Vilvoorde raakten intussen verschillende personeelsleden besmet met het coronavirus. Elf personeelsleden testten positief. Eén van hen is intussen opnieuw aan het werk. Een bewoner stierf aan Covid-19.

In Filfurdo testten tot vandaag vier bewoners positief. Eén van hen werd afgevoerd naar het ziekenhuis en is daar ook overleden. De anderen zitten in quarantaine op hun kamer. “Diegenen die positief testten, zijn gecentraliseerd op hetzelfde verdiep”, zegt Marie De Vos, directeur zorg bij Filfurdo. “Alle personeelsleden zijn nu gebonden aan hun eigen verdiep. Op die manier proberen we verspreiding van het virus zo goed mogelijk tegen te gaan. Elk verdiep heeft intussen een eigen kleedkamer voor het personeel om alle contact te vermijden.”

Er zouden al meer mensen aan het coronavirus overleden zijn, maar zij werden niet getest. “Helaas overlijden er altijd mensen in een woonzorgcentrum. Soms is dat aan griep of door nog andere factoren. In het begin werden mensen in woonzorgcentra ook niet getest. Dat maakt dat er misschien nog al bewoners overleden aan het coronavirus, of evengoed het influenzavirus. Doordat niet iedereen getest werd, weten we dat niet met zekerheid”, legt De Vos uit. Uit de testen bleek dat vier mensen corona hebben, twee mensen griep en heel wat mensen testten negatief.

11 personeelsleden besmet

Doordat elf personeelsleden noodgedwongen thuiszitten door besmetting met het virus is ook de werkdruk gestegen. “Bepaalde zaken doen we niet meer, zoals de mensen in bad stoppen. Douchen en wassen gaat wel nog. Daar komt nog eens bij dat we de medicatie zelf in de pillendozen moeten stoppen gezien de apothekers dat niet meer doen om besmetting te voorkomen. Vroeger deden we dit ook dus dat is geen probleem, maar het is een taak die er opnieuw bijkomt”, licht De Vos toe. Intussen is één van de besmette personeelsleden genezen en weer aan het werk.

Daarnaast is een personeelslid de hele dag verantwoordelijk voor het whatsappen tussen bewoners en familie. “De familie kan contact met ons opnemen en zo een afspraak maken om te whatsappen. Die persoon doet er dan alles aan om mensen met elkaar in contact te houden”, zegt Marie. Familie van besmette personen worden ook telefonisch op de hoogte gehouden van de patiënt zijn of haar toestand.

Babbelbox

Marie De Vos: “We zouden ook graag een babbelbox installeren, maar moeten nog bekijken of dat gaat lukken. Op die manier kunnen familieleden op bezoek komen en een gesprek voeren met de bewoner vanachter een plexiglas.

Het virus vond zijn weg al naar verschillende woonzorgcentra. Dit wekt vooral bezorgdheid op omtrent het verzorgende personeel en de vele ouderen die er verblijven en het minst weerstand kunnen bieden tegen het virus.

