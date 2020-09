Corona heeft onverwachte gevolgen voor Bavi Vilvoorde Erik Vandeweyer

11 september 2020

10u40 0 basketbal Op de competitiestart is het nog wachten tot het eerste weekend van oktober, maar de spelers van Bavi Vilvoorde hebben de trainingen wel al hervat. De coronaperikelen hebben gevolgen voor alle clubs. Afstand houden en maskers dragen zijn basisregels, maar daar komt meer bij kijken voor het clubbestuur.

Voorzitter Jan Eyndels geeft meer toelichting. “De preventieve maatregelen zorgen voor een extra financiële kost. We moeten mondmaskers, ontsmettingsgel, face masks, doekjes, pompjes kopen. Dat heeft tot gevolg dat de werkdruk voor het bestuur veel zwaarder is geworden. Alleen al het bijhouden van alle voorschriften is een zware taak op zich, want die voorschriften veranderen om de haverklap en zijn soms zo onduidelijk opgesteld dat het niet altijd helder is wat nu juist wordt bedoeld. Het in de praktijk brengen van die voorschriften is een zware dobber. Er moet aan veel gedacht wordt en veel mensen moeten gemonitord worden. Soms worden ze er horendol van. Er zijn zo ’n scherpe maxima opgelegd van het aantal toegelaten toeschouwers dat het tegelijk laten doorgaan van twee (jeugd)wedstrijden op de zijvelden een te groot risico inhoudt. Wanneer men alle wedstrijden op het hoofdveld programmeert, wordt de zaal dubbel zo lang gebruikt en moeten er in het cafetaria twee shiften voorzien worden. Deze extra werkdruk komt dubbel zo hard aan, omdat recentelijk een aantal clubiconen om verschillende redenen zijn weggevallen. Om te vermijden dat de werkdruk een grens overschrijdt, zal er tijdelijk in enkele niet noodzakelijke activiteiten gesnoeid worden.”

De club heeft ervoor gezorgd dat men veilig naar de wedstrijden kan komen kijken. “Er mogen tweehonderd mensen tegelijk aanwezig zijn in de sporthal. De supporters zijn dus meer dan welkom. Iedereen moet een mondmasker dragen. Bij het binnenkomen van de zaal moet men een registratieformulier invullen, zodat de overheid bij een eventuele besmetting contact tracing kan uitvoeren. In het cafetaria gelden eigen regels.

Het programma

De oefenmatchen: Bavi-Spa (13/9 om 15 uur), Spa-Bavi (26/9 om 20 uur), Bavi-Lommel (27/9 om 17u15). De competitie wordt aangevat op 4 oktober met een verplaatsing naar Haantjes Oudenaarde (17 uur).