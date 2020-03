Container vat vuur aan verffabrikant Fenzi SHVM RDK

17 maart 2020

09u17 4 Vilvoorde Het gebouw van Fenzi, een verffabrikant in Vilvoorde, is dinsdagochtend rond 7.15 uur geëvacueerd nadat een van de containers ter plaatse vuur vatte.

Niemand raakte gewond bij het incident. Even was er de vrees dat het vuur zou overslaan op een andere container door de chemische stoffen die in de container aanwezig waren, maar zo ver kwam het niet. Om 8 uur had de brandweer het vuur onder controle en was het gevaar geweken.

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is momenteel niet geweten.