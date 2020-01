Conny is eerste 100-jarige in woonzorgcentrum Beaulieu Robby Dierickx

13 januari 2020

Groot feest maandagmiddag in woonzorgcentrum Residentie Beaulieu in Vilvoorde, want voor het eerst sinds de opening van het rusthuis bijna drie jaar geleden mocht er een 100-jarige gevierd worden. En die eer was weggelegd voor Conny Van Humbeeck. Zij zag op 12 januari 1920 het levenslicht in Mechelen, de stad waar ze later ook opgroeide en naar school ging. Tot oktober 2017 woonde ze in Mechelen, maar nadien verhuisde ze naar het woonzorgcentrum in Vilvoorde.

Conny trouwde in 1945, maar kreeg geen kinderen. Wel komen er regelmatig nichtjes en neefjes op bezoek in Residentie Beaulieu. Samen met het personeel, de medebewoners en enkele familieleden vierde ze maandag dat ze zich voortaan een eeuwelinge mag noemen.