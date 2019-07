Coco Jr., Kate Ryan en Belle Perez op De Parkies-concerten DBS

02 juli 2019

17u52 0 Vilvoorde Vanaf deze week kan je tot 14 augustus elke woensdagavond terecht in het Vilvoordse Maurits Duchéhof voor de 29ste editie van De Parkies-concerten.

Morgenavond openen Coco Jr. & The All Stars met een toffe mix van pop, rap, soul, reggae en dance. Uitkijken wordt het ook naar de doortocht van Kate Ryan die op 10 juli De Parkies-bezoekers vergast op haar ’80 Was Machtig’-concert. Verder komen ook het gelegenheidstrio Sandrine, Sofie en Stef Caers, De Geest en Soulbrothers langs. Ook Wim Soutaer, Charles Van Domburg en Vincent Goeminne hebben een patent op stevige feestjes. Belle Perez viert met ‘Fiesta Perez’ haar 20-jarig jubileum als artieste en Sam Valkenborgh van Fixkes sluit De Parkies af. Hij bewijst dat hij met zijn band veel meer is dan de superhit ‘Kvraagetaan’.

De Parkies-concerten in Vilvoorde vinden elke woensdagavond plaats in het Maurits Duchéhof. Ze beginnen om 19 uur en zijn gratis. De organisatie voorziet drank- en eetstanden voor de bezoekers. Op www.engieparkies.be vind je het complete overzicht terug.