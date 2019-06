CO2-uitstoot van Vilvoorde met 4% gestegen DBS

27 juni 2019

09u00 10 Vilvoorde Het klimaatrapport van de provincie dat voor elke gemeente en stad in een nieuwe online databank is verschenen, is niet meteen opsteker voor Vilvoorde. Tussen 2011 en 2016 (meest recente cijfers) is de C02-uitstoot van Vilvoorde gestegen met bijna 4%.

Schepen voor Klimaat Peter Van Kemseke (CD&V) wijst er in een reactie meteen op dat de cijfers dateren van voor dat het Vilvoords klimaatplan in werking trad. “Desalniettemin is er veel werk aan de winkel. De verhoogde CO2-uitstoot is deels te wijten aan de snelle stijging van de bevolking, oude woningen (40% dateert van voor 1946), premies die onvoldoende hun weg vinden, en een zeer sterke stijging in de uitstoot van transport, ook zonder de snelweg en de ring).”

Het klimaatrapport van Vilvoorde kan je in detail raadplegen door te klikken op deze link.