CLIL-clip van Het College valt in de prijzen en haalt 10.000 views op Youtube Margo Koekoekx

18 oktober 2019

16u35 0 Vilvoorde De leerlingen van Het College in Vilvoorde namen deel aan de Europese Dag van de Talen wedstrijd. Dat deden ze met een zelfgemaakte clip die ze realiseerden in CLIL. Ze wonnen zowel de publieksprijs als de prijs van de jury. Ondertussen haalden ze meer dan 10.000 views op Youtube. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven.

CLIL, STEM,... het zijn zo van die afkortingen die menig wenkbrauwen doen fronsen. Het zijn onderwijs gerelateerde termen die de laatste jaren steeds meer aan populariteit winnen. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. In de praktijk wordt het eerste jaar aardrijkskunde in het Engels aangeboden in het College.

‘CLIL with Mister V @ Het College’, zo heet de clip die de klas van meneer Verlaeckt in elkaar bokste. Het initiatief kwam van de 24 leerlingen uit eerste jaar bij menr. Verlaeckt, de tekst schreven ze volledig zelf. Credits voor scenario gaan naar Mister V(erlaeckt) en naar Claude, de papa van één van de leerlingen die de opname realiseerde.

Prijzen

In september kregen ze de prijs van het publiek én de jury. Ondertussen haalde ze op Youtube wel meer dan 10.000 views. Reden genoeg om nog twee extra filmpjes te posten. Zo kwamen ook ‘The Making Of’ en ‘The Big Final’ tot stand.