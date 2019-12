Circusatelier Circolino bezorgde jong en oud fijne namiddag MKV

27 december 2019

Donderdagmiddag was het gezelligheid troef in de spiegeltent in Vilvoorde. Kinderen konden er hun hartje ophalen tussen al het circusmateriaal dat ter beschikking gesteld werd door Circusatelier Circolito vzw. Zij komen al van het eerste uur in de spiegeltent om kinderen op een leuke educatieve manier kennis te laten maken met circustechnieken. En niet enkel de kinderen genoten ervan.