Charmant eetcafé Bagatelle staat na drieëntwintig jaar te koop Margo Koekoekx

12 november 2019

17u06 4 Vilvoorde Eetcafé Bagatelle, met zijn originele inrichting en warme sfeer in de Vlaanderenstraat, staat te koop. Guido Van Moll (62) en zijn eeuwige vriendin Marijke Cappelle (61) gaan met pensioen en ruilen Vilvoorde in voor Wenduine.

Zelf eet hij het liefst het gegratineerd witloof, zij de spaghetti bolognaise. Toch verlaten ze na 23 jaar hun vertrouwde keuken. Menig Vilvoordenaar zal hen niet meer elke keer in de Colruyt of Makro tegenkomen tijdens het inslaan van hun verse producten. We spraken af met Guido, die ondertussen de laatste reservaties vastlegt.

Waarom stoppen jullie met Eetcafé Bagatelle?

“Ik ben 62 en Marijke 61, dus we hebben besloten op pensioen te gaan en van onze kinderen en kleinkinderen te gaan genieten.”

Wat zijn de mooiste herinneringen aan 23 jaar Bagatelle?

“Toen hier eens een paar ‘zotte kiekes’ op de tafels aan het dansen waren, dat ga ik niet snel vergeten! Ook de kaartavonden waren altijd geweldig. Die organiseerden we twee keer per jaar. Dan kwamen de mensen pressen en konden ze bijvoorbeeld kippen winnen. Zelfs als de gordijnen naar beneden waren bleven we nog plakken en pintjes pakken tot vier uur in de ochtend. Dat zijn de beste avonden (lacht).”

Wat gaan jullie het meeste missen?

“Ongetwijfeld onze klanten! Je ziet hier mensen jaar en dag komen, ziet kinderen volwassen worden. Fantastisch, toch? Naast onze vaste klandizie zagen we ook elke week nieuwe klanten, dat is natuurlijk óók plezant. Zij vinden ons dan via een of andere app, zijn blij dat ze deze plek leren kennen en schrikken vervolgens als we zeggen dat we er over een maand mee stoppen. Maar dat mag wel na 23 jaar. 15 december is onze allerlaatste dag.

Heel het gebouw staat te koop, is het dan definitief afgelopen met Eetcafé Bagatelle?

“We hopen alleszins van niet. Het gebouw wordt wel met woning en al verkocht, maar we zouden graag zien dat iemand de zaak overneemt. Ik ben ook bereid om nog wat mee te helpen om de overnemers op weg te zetten, graag zelfs! Wij gaan dan wel met pensioen maar we zouden het jammer vinden om het hier volledig te zien stoppen.”

Wat ga je doen tijdens je pensioen?

We gaan verhuizen naar Wenduine. We hebben daar al 15 jaar een appartement en gaan daar nu voltijds wonen. Zo zijn we nog dicht bij onze kinderen en kleinkinderen in Eppegem en Mechelen terwijl we toch kunnen genieten van de zee. Daar kan ik mijn gitaren dan wat regelmatiger vastnemen en wie weet wel wat sporten. Wandelen en fietsen doen we sowieso veel samen, maar binnenkort ga ik met een kameraad padel eens uittesten. Dat is een kruising tussen tennis en squash. Verder staat meer reizen ook op ons lijstje. En misschien hier en daar nog wat werken, we zien wel.”

Naar waar trekken jullie dan?

We hebben een appartement in Tenerife waar we geregeld naartoe gaan. Meestal een maand in de winterperiode en we trekken ook graag rond met onze camionette met een bed in. Eigenlijk een rijdende tent dus. Echt ver ga ik niet graag, maar rondtrekken in Frankrijk, Spanje en Portugal, dat ligt ons wel. Voor Portugal kregen we bijvoorbeeld tips van onze klanten, Portugezen die de goede plekjes daar kennen.”

Hoe is de zaak destijds ontstaan?

Zelf heb ik altijd in de horeca gezeten. Eerst had ik de Tropical aan de verbrande brug, daarna werkte ik voor jeugdhuis de Vilok, waar eten werd gegeven tot vier uur ‘s nachts en daarna was ik ober in Hof ten As in Melsbroek. Marijke had dit huis. Heel vroeger was het een frituur, daarna werd er ijs verkocht en toen ik haar leerde kennen was het hier uitverkoop van haar kinderkledingzaak ‘Little Yellow’. Het plan was om hier een garage van te maken en het huis om te vormen tot een belle-etage, dat is dus toch licht anders gelopen. We deden dan samen deze zaak open, waar de mensen voor ‘iets kleins’ terecht konden, of, zoals ze op z’n Vilvoords zeggen: een bagatelle.