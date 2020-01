CEO Michèle Sioen geeft Vilvoordse leerlingen raad over ondernemen: “Werk hard en doe iets dat je graag doet” JCV

13 januari 2020

14u03 0 Vilvoorde Op Het College in Vilvoorde is maandag de tiende editie van ‘ondernemers voor de klas’ afgetrapt. Dat is een initiatief van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo), dat jongeren moet aanzetten om meer te ondernemen. De school kreeg met Michèle Sioen, CEO van de gelijknamige textielgroep, meteen een klepper over de vloer.

Een zestigtal leerlingen van Het College kreeg maandagvoormiddag les van Michèle Sioen. Zij is de CEO van de textielgroep Sioen, die 4.500 mensen tewerkstelt over de hele wereld. Sioen had het in haar gastles over het belang van positivisme en hard werken. “Als je wil ondernemen, ga er dan voor. Maar werk hard, stel jezelf steeds in vraag en laat je goed omringen. En vooral: doe iets wat je graag doet”, klonk het.

Het verhaal van Sioen sloeg duidelijk aan bij de leerlingen, die veel vragen hadden voor haar. “Ik vind dit ontzettend belangrijk om te doen”, zei ze na afloop. “Jongeren zijn onze toekomst, en ze staan voor een strategische keuze in hun leven. Het gaat dat niet alleen om zelf ondernemer te worden, maar ook om ondernemend te zijn binnen het bedrijf waar ze terecht zouden komen.”

Het bezoek van Sioen paste in de aftrap van de tiende editie van ‘ondernemers voor de klas’. Daarmee wil Vlajo jongeren het belang van ondernemende vaardigheden en ondernemingszin bijbrengen. Voor de actie gaan bedrijfsleiders en ondernemers voor de klas staan. De komende acht weken zullen zo’n 10.000 jongeren uit het zesde middelbaar en het hoger onderwijs een gastles krijgen.

Belangrijke keuzes

Voor Het College in Vilvoorde is ondernemen niet langer weg te denken uit de lessen. “Dat beperkt zich niet langer tot het vak Economie”, zegt directeur Sofie Maes. “Maar dat breidt zich ook uit naar andere vakken als Geschiedenis of Wiskunde. Wij organiseren elk jaar ook een ‘Dag van het Ondernemen’. Daarbij gaan onze leerlingen op stap in Vilvoorde en werken ze een idee uit dat dan door een jury wordt beoordeeld. Een gastles als deze geeft een belangrijke boodschap door aan onze leerlingen. Ervaring delen doet hen nadenken over de toekomst. Zij staan immers voor belangrijke keuzes.”