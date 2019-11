Ceciliaconcerten in feestzaal Vilvoorde MKV

De Ceciliaconcerten in Vilvoorde zijn een vaste waarde in het najaar. De concerten gaan zoals steeds door in de feestzaal van het Stadhuis.

3 november beet K.H. Vlaams & Vrij de spits af, nu staan er nog zes concerten op het programma. Schepen voor Cultuur Moad El Boudaati (sp.a) is enthousiast: “Dankzij het gevarieerd aanbod aan orkesten is er voor ieder wat wils.” De toegang is gratis.

Programmering:

10 november 2019 om 11 uur: Divertimando

10 november 2019 om 15 uur: Zangkoor Andantino

17 november 2019 om 11 uur: DB Band

17 november 2019 om 15 uur: K.H. Cecilia

24 november 2019 om 11 uur: Big Band Gretry

01 december 2019 om 11 uur: Peper en Zout