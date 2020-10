CD&V biedt leuke babbel en luisterend aan ouderen nu bezoek weer wordt teruggeschroefd Margo Koekoekx

07 oktober 2020

Nu de cijfers weer de lucht in gaan en het virus opnieuw meer ouderen treft, wil CD&V Vilvoorde een handje toesteken. “Deze groep raakt het snelst geïsoleerd. Het weinige bezoek dat sommigen al krijgen, wordt nu opnieuw teruggeschroefd voor hun veiligheid. Wij willen hen een leuke babbel of luisterend oor bieden. We deelden honderd kaarten uit met een positieve boodschap en telkens één van onze nummers”, zegt afdelingsvoorzitter bij CD&V Vilvoorde, Helena Polfliet.

Ze starten met het uitdelen van honderd kaarten bij wzc Filfurdo. Afhankelijk van de respons breiden ze de actie uit naar andere centra.