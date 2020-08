CC Bolwerk opent Zomerterras mét concerten Margo Koekoekx

14 augustus 2020

15u32 0 Vilvoorde CC Het Bolwerk zet een Zomerterras op poten. Daar kan je de komende weekends genieten van concerten met onder andere Jelle Cleymans, Johan Verminnen, Patrick Riguelle en talent van eigen (stads)bodem.

De komende twee weekends valt er cultuur op te snuiven bij CC Het Bolwerk op het Bolwerkplein. Zowel volgend weekend als het weekend daarop kan je enkele concerten meepikken vanop het Zomerterras. Per concert vallen er 200 tickets te bemachtigen. Je zit in je eigen bubbel en drank brengen ze veilig aan je tafel. Elke zondag is er een gratis concert in de aanbieding om het zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Rumbaristas

Schepen voor Cultuur Moad El Boudaati (Sp.a) is blij dat de Vilvoordenaars opnieuw cultuur kunnen opsnuiven. “Dat kan op een veilige manier en met lokale musici. De cultuursector heeft het de laatste maanden zeer moeilijk gehad en we doen er alles aan om in Vilvoorde culturele activiteiten coronaproof te laten doorgaan. We kijken hier echt naar uit.”

De Rumbaristas bijten de spits af op vrijdag 21 augustus. Voor alle informatie en de programmatie kijk je op hetbolwerk.be/zomerterras-2020.

Het Zomerterras is al het tweede initiatief van het cultuurcentrum, na de Zomersurprises. Daarmee zorgde CC Het Bolwerk voor verrassend straattheater in verschillende wijken.