Carnavalprinses Sonia ontving sleutel van stad Vilvoorde Vilvoorde viert 1 prinses van 11 jaar en 2 prinsen van 22 jaar van België Margo Koekoekx

24 februari 2020

21u25 0 Vilvoorde Maandagavond, de dag voor de stoet overhandigde burgemeester Hans Bonte (sp.a) de sleutel van zijn stad tijdens de machtsoverdracht ter ere van carnaval. Voorzitster van de carnavalsraad en organisator van de stoet Sonia De Plecker (64) draagt deze vanaf nu trots om haar nek. De stadsfeestzaal was gevuld met mooie capes erelinten en pluimen en de bloemen werden uitgedeeld. Carnaval in Vilvoorde is plechtig ingezet.

Carnavalisten en schepenen zongen en klonken op carnaval Vilvoorde. Dit jaar met een ‘specialleke’. Zoals geweten is 11 het heilige of beter gezegd ‘zot’ getal van carnaval. Alle veelvouden van 11 zijn daarom belangrijk. Sonia De Plecker mag dit jaar haar 11 jaar prinses carnaval van België noemen en twee prinsen vieren hun 22 jaar prins van België, nl. prins Alain en prins Daniël.

Prins Alain Verelst heeft alvast een goede raad voor zijn jongste opvolger: “Begin al maar te sparen voor een nieuwe auto! Je huidige rijd je als prins helemaal op”, lacht hij. Alessandro beaamt meteen: “Ik heb er al heel wat kilometers opzitten. Eerst het campagnejaar, het jaar dat ik verkozen ben, nu dus. En ik heb me voorgenomen heel het land ook te doen het jaar erop!” Hij zakte vandaag speciaal af van Keulen naar Vilvoorde voor ed machtsoverdracht.

Prinses Sonia luidde de carnavalsperiode in met burgemeester Hans Bonte (sp.a) en schepen van cultuur Moad El Boudaati (sp.a) “Carnaval groeit weer in Vilvoorde, en dat is maar goed ook!” zegt Sonia die zich ondertussen bijna 10 jaar inzet voor de organisatie van de stoet.