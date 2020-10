Cafés in randgemeenten Brussel blijven voorlopig wel open: “Eerst focussen op federale maatregelen” Robby Dierickx

07 oktober 2020

Er komen voorlopig geen strengere maatregelen in de negentien gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook niet nu cafés en bars in de hoofdstad vanaf donderdag een maand de deuren dicht moeten houden . "We focussen nu op de nieuwe federale maatregelen", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Met argusogen werd in de Vlaamse rand naar de Brusselse crisiscel gekeken nu de coronacijfers in de hoofdstad maar blijven stijgen. De maatregelen die er genomen worden zijn niet min. Zo moeten cafés en bars de deuren een maand gesloten houden. De vrees was er dan ook dat er in de negentien gemeenten die aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest grenzen – Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem – strengere regels zouden komen, maar dat is voorlopig niet nodig. “Het nemen van extra maatregelen is momenteel niet aan de orde”, verduidelijkt provinciegouverneur Jan Spooren. “We leggen nu vooral de focus op de federale maatregelen die dinsdag aangekondigd werd en die vanaf vrijdag in werking treden.”

Dinsdag werd nog beslist dat het voortaan verplicht is om op openbare plaatsen in Vlaams-Brabant een mondmasker te dragen. Eerder liet Spooren al weten dat er mogelijk verstrengingen komen zodra de kleurenbarometer gelanceerd wordt.