Cafés en restaurants op de vooravond van hun sluiting er is nog wel volk op de been: “Nog geen stress vanavond maar horeca sluiten is een juiste beslissing” Margo Koekoekx

13 maart 2020

22u09 5 Vilvoorde Op enkele cafés na zijn nog veel horecazaken open. En ja, daar komt volk op af. “Uiteraard zijn wij nog open. De mensen zijn ook niet weggebleven”, klinkt het bij Asaf Beyazgül van De Koning van Spanje op de Grote Markt in Vilvoorde. “Wij blijven tot twaalf uur 's avonds open. Dat we moeten sluiten is jammer maar terecht. Ik vind het een correcte beslissing.”

Ook de cafégangers maken zich niet veel zorgen zo ook Chantal en haar twee vriendinnen. “Ik werk in een ziekenhuis en voel mij nog steeds veilig. De sluitingen vind ik jammer maar helaas terecht maar dat hield ons vanavond zeker niet tegen om nog op stap te gaan.”

Bij café Komilfoo staan mensen zelfs nog op de dansvloer en ook bij restaurant De Kuiper zijn veel paardensteakliefhebbers te bespeuren. “Vanmiddag was het nog druk, vanavond iets minder als anders”, getuigt Lieve Gewillig, uitbaatster van De Kuiper. “Wij hebben het vlees dat we in huis hadden ook te koop aangeboden en dat is uitverkocht. Anders had het jammer geweest dat weg te moeten smijten.”

Asaf van De Koning van Spanje zou naar eigen zeggen wel 10.000 tot 15.000 euro verliezen door de sluiting “Maar zelfs als dat één mensenleven kan redden door verspreiding van het virus te voorkomen, dan is het dat al waard!”, zegt hij.