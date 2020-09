Cafés en restaurants in Vilvoorde moeten om 23 uur dicht: ook in 18 andere gemeenten rond Brussel mogelijk vervroegd sluitingsuur Robby Dierickx

28 september 2020

12u47 18 Vilvoorde De Vlaams-Brabantse gouverneur Jan Spooren roept burgemeesters in de Vlaamse rand op om cafés eveneens om 23 uur te sluiten, als ze in die gemeenten vrezen dat Brusselaars - door het vervroegde sluitingsuur in de hoofdstad - massaal een late pint in een lokale kroeg zullen komen drinken. “Het is geen verplichting, maar wel een aanbeveling”, zegt Spooren. In Vilvoorde moeten de cafés en de restaurants alvast om 23 uur sluiten.

Vanaf vanavond moeten de Brusselse cafés om 23 uur de deuren sluiten door de slechte coronacijfers in de hoofdstad. Om die reden vraagt Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren de burgemeesters van de negentien gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zelf te analyseren of dat vroegere sluitingsuur, in plaats van om 1 uur, ook bij hen doorgetrokken moet worden. “Waar de kans groot is dat Brusselaars na 23 uur voor een late pint de gewestgrens oversteken, raad ik de gemeenten sterk aan om eveneens een vervroegd sluitingsuur voor de cafés in te voeren”, stelt Spooren. “Belangrijk daarbij is dat het sluitingsuur van Brussel overgenomen wordt. Op die manier vermijden we dat je in de ene gemeente tot 23.30 uur en in de andere tot 00.30 uur op café kan. Ik wil benadrukken dat het hier niet om een verplichting gaat, maar wel om een aanbeveling.”

De negentien gemeenten waarover het gaat, zijn Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Ook restaurants

De stad Vilvoorde besliste ondertussen al om die aanbeveling van de gouverneur te volgen. Meer zelfs: in de Zennestad moeten niet alleen de cafés de deuren om 23 uur sluiten, maar ook de eetgelegenheden. “Dit is een onaangename beslissing, maar de cijfers laten ons weinig keuze”, zegt schepen voor Economie Didier Cortois (Open Vld). “We moeten nu ingrijpen om ergere maatregelen te vermijden en te voorkomen. In tegenstelling tot Brussel maken we geen onderscheid tussen cafés en eetgelegenheden. Dit onderscheid is kunstmatig en onmogelijk om te handhaven en de besmettingsgraad laat ons niet toe om hier ‘creatief’ mee om te springen.” Vanavond moet de beslissing nog bekrachtigd worden op de gemeenteraad.

Broodroof

In Zaventem komt er voorlopig nog geen vervroegd sluitingsuur voor de cafés. “Simpelweg omdat er geen probleem is in de horecazaken”, meent burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld), die aangeeft dat er wel nog overleg over het onderwerp komt. “Maar de café-uitbaters volgen de regels heel goed op, dus ik zie geen reden om hen plots vroeger te laten sluiten. Ze hebben het al maanden moeilijk en we willen geen broodroof plegen. Als blijkt dat er toch grote groepen Brusselaars naar onze gemeente komen om na 23 uur nog door te zakken, dan sluit ik niet uit dat we wel maatregelen zullen nemen.”

Hetzelfde verhaal in Machelen. “Bij ons komen de besmettingen voornamelijk in familiekringen voor”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Er is absoluut geen link met de cafés of de andere horecazaken. We willen de café-uitbaters dan ook niet straffen voor iets waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn.”

Toch overweegt ook Grootjans net als zijn Zaventemse collega in te grijpen indien er plots veel Brusselaars naar de cafés in zijn gemeente trekken. “Op dat moment zullen we moeten bekijken hoe we dat probleem kunnen aanpakken.”

Controles in Groenendaal

Ook in Hoeilaart komt er geen vervroegd sluitingsuur voor de horeca. “Want ook hier zijn de cafés niet de oorzaak van het stijgend aantal besmettingen”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “Wel zal ik de politie vragen om extra te controleren in café Le Beauty Bar in Groenendaal omdat er veel klanten uit Brussel komen. De politie zal er moeten toezien op de afstandsregels. Ik zal de uitbaters ook zelf verwittigen dat er extra gecontroleerd zal worden.”

Andere maatregelen komen er - ondanks de slechte cijfers in de Vlaamse rand - voorlopig nog niet. De gouverneur liet vrijdag wel al weten dat er binnen twee weken, wanneer de barometer gelanceerd wordt, mogelijk wel lokaal ingegrepen zal worden.