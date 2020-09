Café Rio opnieuw open Margo Koekoekx

23 september 2020

17u36 0 Vilvoorde Op 15 augustus sloot de politie café Rio wegens het niet naleven van de coronamaatregelen. Onder voorwaarden mocht het café opnieuw open.

Rifat Balaj, uitbater van Café Rio in Vilvoorde mocht de deuren opnieuw openen. Ze moesten na het overtreden van enkele maatregelen onverbiddelijk sluiten gedurende twee maanden. De voorwaarde om toch eerder te heropenen was het voorleggen van een degelijk plan met een aangepaste en veilige aanpak. “En dat deden ze”, klinkt het bij burgemeester Bonte (Sp.a) “In hun degelijk voorbereidde dossier staan aanpassingen wat de tafels betreft, het aanbrengen van plexiglas tussen de tafels en de intussen alom gekende regels wat handgel, registratie en dergelijke betreft. We houden hen nauwlettend in de gaten. Desnoods anoniem.”