Café De Toekomst gaat vanaf nu door het leven als tapasbar Sol y Sombra: “Op openingsavond al meteen inspectie over de vloer, maar alles was in orde!” Margo Koekoekx

12 februari 2020

11u41 20 Vilvoorde Vilvoordenaars Carly Buys (40) en Eduard Barrera De Cabo (44) - beter gekend als Edu - houden sinds zaterdag hun eigen tapasbar open. Al had dat van korte duur kunnen zijn, want de inspectie kwam al de eerste avond langs.

Afgelopen weekend konden ze dan echt het startschot afvuren en dat heeft Vilvoorde geweten! Er zakten heel wat mensen af naar het splinternieuwe Sol y Sombra en het volk stond letterlijk tot op straat. Het was heel gezellig met wat muziek binnen en veel gezellige babbels buiten, waar normaal het terras staat. “Maar het was niet zonder slag of stoot. Tijdens de opening, onze allereerste avond, kregen we meteen bezoek van de inspectie: de arbeidsinspectie en de voedselinspectie onder begeleiding van agenten. Gelukkig was alles in orde maar er mag drie kwartier lang niemand binnen of buiten en je mag gedurende die tijd niets serveren, echt ongelukkig om dat tijdens je opening te moeten meemaken”, zuchten ze.

Letterlijk tegen het lijf gelopen

Ze groeiden beiden op in Vilvoorde en gingen zelfs naar dezelfde lagere school. Toch leerden ze elkaar pas in 1997 kennen toen ze elkaar letterlijk tegen het lijf liepen op een avondmarkt in hun thuisstad. “We botsten echt tegen elkaar en hij heeft toen meteen gevraagd om samen iets te gaan drinken. Ik heb ‘ja’ gezegd en de rest is geschiedenis”, vertelt Carly.

Avontuur

Nu beginnen ze samen aan een nieuw avontuur. “We hebben wel al wat horeca-ervaring omdat we vroeger in het weekend hielpen in een horecazaak van onze familie, maar dit is onze eerste eigen zaak. Ik ben gestopt op mijn werk in HR en Edu komt buiten zijn uren mee helpen in de zaak. Al jaren droomde ik ervan, en nu is het zover: een eigen zaak. Dat sociale sprak me altijd al aan. We hebben gedurende drie maanden een totaalrenovatie gedaan van het pand en wonen ondertussen hierboven met onze twee kinderen”, klinkt het voldaan.

Het pand is dan wel vernieuwd, het heeft al geschiedenis in de horecawereld. Vroeger huisde hier café De Toekomst. De voormalige uitbater is trouwens aanwezige klant op het moment van ons bezoek. Voor de huidige eigenaars is het trouwens ook een beetje thuiskomen. Vooral voor Edu: “Dat was hier ons stamcafé na het voetbal. Vanaf mijn 16de speelde ik bij F.C. Cecil en erna kwamen we naar hier.”

Nu is het zowel een café als een tapasbar. Zelf kiest Carly steevast voor de chorizo al infierno, maar er staat ook nog heel wat ander lekkers op de kaart. “De tapas zijn te verkrijgen op vrijdag- en zaterdagavonden en zondagmiddag. Verder willen we hier vooral een gezellige Spaanse sfeer brengen voor de mensen. Voor wie die sfeer graag eens gaat opsnuiven: Je kan hen vinden in café en tapasbar Sol y Sombra in de Mechelsestraat 55 te Vilvoorde.