Buurtbewoner betrapt inbreker in struiken WHW

21 mei 2019

13u38 0 Vilvoorde Een 19-jarige man riskeert een jaar cel voor twee inbraken. Een oplettende buurtbewoner merkte hem de dag na een inbraak op in de struiken enkele straten verder waardoor hij kon ingerekend worden.

In de nacht van 21 op 22 september werd er tot twee maal toe ingebroken in wagens die geparkeerd stonden in de Zavelstraat. Telkens werd een zijruit ingeslagen waarna de waardevolle spullen uit de wagens ontvreemd werden. Het nieuws ging de ochtend nadien al snel rond in de buurt en toen een buurtbewoner enkele uren later een zonderlinge jongen bemerkte in de struiken sprak hij hem aan. Hierop wilde de jongeman gaan lopen maar de buurtbewoner belette dit en nam een foto van hem. Uiteindelijk kon de opgetrommelde politie hem inrekenen. Naast hem stond een rugzak waarin de buit van de inbraken lag. “Ik heb niks gestolen. Ik zocht een slaapplaats en plots stond die zak naast me”, klonk het. Daarnaast hield hij vol minderjarig te zijn. “Dan heb ik goed nieuws voor u meneer. Een botscan heeft aangetoond dat u 19 jaar bent”, aldus het parket. Uitspraak op 11 juni.