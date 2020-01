Buurgemeenten gaan samen voor groenestroomprojecten MKV/SHVM/Belga

28 januari 2020

17u59 0 Vilvoorde De gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel richten samen met de Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas (IBEG) de coöperatieve vennootschap VENTUM&green op. Zo willen ze samen investeren in groenestroomprojecten. De gemeenteraad van Vilvoorde keurde maandagavond als eerste de toetreding tot deze vennootschap goed.

De nieuwe vennootschap wil luidens de oprichtingsakte de krachten bundelen “om investeringen in groene stroom en hernieuwbare en milieuvriendelijke energie te ondersteunen en leningen te verstrekken aan groenestroomprojecten”.





“Wij kijken in de eerste plaats uit naar de realisatie van mogelijke windenergieprojecten in onze regio. We liggen weliswaar in de buurt van Brussels Airport, maar met de evolutie op vlak van radartechnologie is het mogelijk om de normen voor windturbines te versoepelen”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Het is in dit verband echter wachten op de vorming van een nieuwe regering. Ook investeringen in andere groene projecten zijn vanzelfsprekend mogelijk. Een warmtenet bijvoorbeeld wordt mogelijk als de gascentrale in Vilvoorde terug zou opgestart worden.”

IBEG brengt in de vennootschap haar participaties in in Greensky CVBA, Groen Compagnie Verte CVBA, Wind4Flanders CVBA, Wind4Flanders Projects 1-4, ENGIE, SUEZ en Electrabel Green Projects Flanders. De vijf vermelde gemeenten brengen elk 1.000 euro, telkens goed voor één aandeel.