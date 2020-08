Burger beslist mee over toekomst ASIAT-site Margo Koekoekx

14 augustus 2020

16u13 0 Vilvoorde De ASIAT-site krijgt een ruimtelijk ordeningsplan. In de toekomst zal het dus geen zomersite meer zijn. Die is er nu om de ruimte te benutten in afwachting van de toekomstplannen. De stad ziet de plek als ideale uitvalsbasis voor zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen.

Naast de boven genoemde elementen wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.

De stad organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP van 1 augustus tot en met 30 september. Tijdens deze periode worden twee participatiemomenten georganiseerd. Het eerste moment is via Facebook Live op 18 augustus om 19.30 uur. Het tweede moment is fysiek en gaat door op het stadhuis op 9 september.

Meer informatie vind je op de website. Hier kan je je ook inschrijven voor de tweede publieke raadpleging.