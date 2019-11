Burgemeester Hans Bonte reageert op cijfers: 38 inwoners op 100 is van niet-EU-origine MKV

04 november 2019

13u37 0 Vilvoorde Een op acht Vlamingen heeft een niet-Europese achtergrond. Vorige week gaf HLN de cijfers voor alle gemeentes en steden in Vlaanderen. Vilvoorde scoort hoog, maar dat is geen grote verrassing. Vilvoorde kent een stijging van inwoners met niet-EU-origine van 5,7% in 1990, naar 38,4% in 2019. Verrassender: Machelen scoort nog hoger! Van 2,9% in 1990, naar 42,1% in 2019.

Vilvoorde is een multiculturele stad, zoveel is duidelijk. “Vilvoorde is hyperdivers, geen enkele cultuurgemeenschap heeft nog de meerderheid. Dit is bijzonder uitzonderlijk en zorgt ook voor het ontnederlandsen van onze stad”, klinkt het bij burgemeester Hans Bonte (sp.a).

“De cijfers tonen duidelijk dat Vilvoorde en Machelen demografisch dezelfde karakteristieken hebben met een zeer sterke groei van de groep mensen met niet-Europese roots. De druk vanuit Brussel is dagelijks voelbaar en plaatst ons helemaal bovenaan de lijst”, vertelt Bonte. “Deze uitdaging alleen al verantwoordt ruimschoots ons pleidooi voor erkenning als centrumstad. Zonder de noodzakelijke ondersteuning zullen we deze evolutie blijven ondergaan”, besluit hij.

Spaanse gemeenschap niet inbegrepen

Met 44.707 inwoners tellen we in Vilvoorde 17.167 inwoners van niet-Europese origine. Daar zijn de historisch gegroeide Andalousisch-Spaanse gemeenschap en heel wat nieuwkomers uit de nieuwe EU-lidstaten niet bij ingerekend.

In Machelen zijn 6.507 van de 15.456 inwoners van niet-Europese origine.

Vlaanderen kent een gemiddelde stijging van 10%. In 1990 telde Vlaanderen 2,5 procent inwoners van niet-Europese origine. In 2019 was dat 12,7 procent.