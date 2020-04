Burgemeester Hans Bonte: “Mobiele koelinstallaties inschakelen is worstcasescenario” Margo Koekoekx

03 april 2020

16u19 0 Vilvoorde Vilvoorde en uitvaartcentra DELA houden rekening met een worstcasescenario. “Maar de kans dat dat nodig gaat zijn is miniem”, stelt burgemeester Hans Bonte (sp.a) gerust. Ze bekijken hoe ze de opslag van lichamen kunnen aanpakken in het geval er meer patiënten overlijden op korte tijd. “Het oude crematorium in Vilvoorde was een optie die op tafel lag. Technisch gezien is dat niet mogelijk en dus van tafel geveegd”, zegt Bonte.

Marysia Kluppels woordvoerster van uitvaartcentra DELA: “Het oude crematorium is nog steeds onze eigendom maar staat al jaren leeg. Daar opnieuw cremeren is geen optie. Wat wij wel bekijken is de mogelijkheid om mobiele koelinstallaties te plaatsen op het terrein. Nu is dat absoluut niet aan de orde maar we moeten een stap verder denken voor wanneer het nodig zou zijn. Wat opbaren en cremeren betreft is er zeker geen probleem. Dat kan bij het huidige crematorium.” De oude bureau’s kregen een poetsbeurt voor het geval ze er een administratieve dienst moeten onderbrengen.

“Net als met het maken van het schakelzorgcentrum willen we hiermee vooruit denken en hopen we dat het nooit nodig zal zijn. Begrafenisondernemers hebben heel wat ruimte om lichamen te bergen wanneer nodig en ook in het ziekenhuis zijn veel voorbereidingen getroffen. In het worstcasescenario gaan we mobiele koelinstallaties inschakelen”, zegt Hans Bonte. Waar die koelinstallaties zouden komen bekijken ze nog. “Zal dat op een parking van een groot bedrijf zijn, een sporthal of een site die eigendom is van de stad? Het zijn opties, maar zover zijn we nog niet. Het crematorium zal in elk geval niet als vanouds gebruikt worden.”

Mocht het nodig zijn, zal alles in alle sereniteit verlopen. Horrorscenario’s zijn zeker niet aan de orde. Eerder een stap vooruit denken en voorbereid zijn voor wat eventueel kan komen.

DELA had al contact met leveranciers van mobiele koelinstallaties: “Het is zeker niet voor meteen. Maar mocht het nodig zijn, kunnen die installaties snel geleverd worden”, aldus Marysia Kluppels.