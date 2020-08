Burgemeester Bonte wil strengere behandeling voor Vilvoordse scholen door hun ligging in Brusselse rand: “We flirten met code oranje” Margo Koekoekx

20 augustus 2020

14u37 0 Vilvoorde Burgemeester Hans Bonte uit Vilvoorde is niet gerust in het maximaal heropenen van de schoolpoorten. Starten met de gele code op 1 september, die kans is klein volgens hem. De reden tot bezorgdheid is de stijgende tendens van besmettingen in Brussel. Deze zetten zich zichtbaar verder in de Zennestad.

Hans Bonte schreeuwt een noodkreet uit richting minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA): “Heb alstublieft aandacht voor de noordrand rond Brussel!” De cijfers in het Brusselse en de rand zijn niet gunstig wat het stijgende aantal besmettingen betreft. De burgemeester van de stad Vilvoorde, dicht tegen Brussel, vreest daarmee dat het onderwijs niet in code geel zal starten. “We flirten met die oranje code. Als de Brusselse tendens zich in de rand verderzet, staan de scholen voor een grote uitdaging.”

Starturen spreiden

Vooral de aanvang- en sluittijden van scholen baren hem zorgen. “Zeker bij de jongere kinderen waar ouders en grootouders nog mee naar de school komen, komen te veel mensen tegelijkertijd samen. Ik hoop dan ook dat de scholen trachten om de starturen te spreiden. Net hetzelfde voor het einde van de dag. Scholen moeten er rekening mee houden: de kans is groot dat we niet met die gele code starten op 1 september.”

Volgens woordvoerder van Ben Weyts, Michaël Devoldere is er geen reden tot paniek. “Sinds dinsdag kunnen scholen de draaiboeken voor de verschillende kleurcodes opnieuw raadplegen. Uitzonderingen hierop zijn deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.” Of een gemeente zich zal moeten houden aan een andere kleurcode hangt af van de alarmdrempel die ze gaan invoeren. “We hopen die alarmdrempel deze week nog vast te leggen. Die drempel zal relatief zijn. Wanneer een uitbraak lokaal vast te stellen is in bijvoorbeeld een asielcentrum, een woonzorgcentrum of dergelijke, kunnen de lokale crisiscellen nog steeds beslissen dat het niet nodig is om naar code oranje of rood over te schakelen wat het onderwijs in die gemeente betreft”, aldus Devoldere.