Burgemeester Bonte (sp.a) suggereert fusie tussen Machelen en Vilvoorde mocht compromis rond stadsontwikkeling niet rondkomen Margo Koekoekx

21 november 2019

13u55 0 Vilvoorde “Als er geen compromis komt over de Uplace-, en de CAT-site, is het wachten op een fusie tussen Vilvoorde en Machelen." Die uitspraak komt van Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) op de Werelddag van de Stedenbouw in CC Het Bolwerk in Vilvoorde.

De ontwikkeling van de CAT-site, Renaulfabriek en de Uplace-zone zit al jaren geblokkeerd. De Raad van State verwees in oktober nog de milieuvergunning van het Uplace-project in Machelen definitief naar de prullenbak. Ook het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) werd eerder al vernietigd, waardoor het toen ook einde verhaal was voor het nieuwe Vilvoordse ziekenhuis, de ontwikkeling van de CAT-site, een school, woonwijk en baanwinkels in de voormalige Renault-fabriek.

Vilvoords burgemeester Bonte is de stilstand rond de projecten grondig beu. “Na 22 jaar is er nog steeds geen compromis uit de bus gekomen”, zei hij donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst met verschillende burgemeesters naar aanleiding van de Werelddag voor de Stedenbouw. “Als die compromis er nu niet komt, zal het wachten zijn op een fusie tussen Vilvoorde en Machelen.” Hij wil de stadsvernieuwingsprojecten niet langer uitstellen.

Burgemeester van Machelen Marc Grootjans (CD&V) loopt niet meteen warm voor een fusie. Al beaamt hij dat het project inderdaad al jaren aansleept. Toch nuanceert hij de uitspraken van zijn Vilvoordse collega. “We zitten momenteel in de finale fase om het compromis rond de verschillende sites rond te krijgen. We denken daarbij aan alle functies die we moeten integreren én die compatibel moeten zijn”, zegt Grootjans. “We zitten met alle betrokken partijen rond de tafel en iedereen zit daar met een positieve ingesteldheid, ook collega Bonte.”

Volgens Grootjans willen ze met hun vernieuwde toekomstplannen zuurstof bieden voor de regio. Zo liggen er onder meer plannen op tafel om de duurzaamheid, werkgelegenheid en diensten voor inwoners aan te zwengelen. “We hopen ons plan voor te kunnen leggen aan de Vlaamse Overheid eind 2019 of begin 2020. Een fusie is dus zeker nog niet meteen aan de orde”, besluit de Machelse burgemeester