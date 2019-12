Brusselsesteenweg bijna jaar dicht door aanleg fietssnelweg en nieuwe riolering Sportclubs via noordkant bereikbaar, wijk Lenterik via zuidkant Robby Dierickx

02 december 2019

13u21 0 Vilvoorde De Werkvennootschap is maandag begonnen met ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg in Vilvoorde, die daarvoor bijna een jaar afgesloten is. Tussen de steenweg en het kanaal wordt een veilige fietssnelweg aangelegd. De steenweg zelf krijgt dan weer een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De sportclubs in het Domein Drie Fonteinen zijn via de noordkant bereikbaar, de wijk Lenterik via de zuidkant.

De voorbije weken werd er ter hoogte van de wijk Lenterik al door de nutsmaatschappijen gewerkt, waardoor het verkeer er slechts beurtelings door kon. Maar sinds maandagochtend is de Brusselsesteenweg in Vilvoorde volledig afgesloten tussen de Rubensstraat en het viaduct van de Brusselse ring. “We starten er met ingrijpende werken voor de aanleg van de fietssnelweg, die deel uitmaakt van het traject tussen Boom en Brussel”, weet Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd en wordt het wegdek er vernieuwd.”

De werken moeten het fietstraject tussen Boom en Brussel aantrekkelijker maken bij fietsers. Vandaag is het fietspotentieel op de Kanaalroute Noord onderbenut. Dat komt onder meer omdat het pad op verschillende plaatsen onbestaand, onveilig en niet vrijliggend is. Gevolg? De infrastructuur voldoet niet aan de eisen van een fietssnelweg. Daarom wordt de fietssnelweg vier meter breed en zal het pad bovendien voldoende gescheiden van de steenweg aangelegd worden. Mogelijke conflicten met vrachtverkeer worden vermeden via een fietssleuf en fietstunnels. Tegelijkertijd krijgt de Brusselsesteenweg een gescheiden rioleringsstelsel, waardoor het regen- en het afvalwater apart afgevoerd kunnen worden.

Sportclubs bereikbaar

Door de omvang van de werken wordt de steenweg tot in het najaar van 2020 volledig afgesloten. Daardoor is de wijk Lenterik moeilijker bereikbaar. Bewoners zullen hun woningen alleen via de zuidkant – de kant van het viaduct van Vilvoorde – kunnen bereiken. Wie van in de wijk Lenterik naar het centrum van Vilvoorde wil, moet via de Tyraslaan, de Medialaan en de Albert I-laan omrijden. De sportclubs die gebruik maken van de sportinfrastructuur in het Domein Drie Fonteinten zullen dan weer alleen via de kant van de Rubensstraat bereikbaar zijn. Die Rubensstraat is de komende twee weken echter wel afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Brusselsesteenweg door nutswerken van Fluvius. Tot midden december moet het verkeer een omleiding via de Grimbergsesteenweg volgen.

Grimbergen

Verwacht wordt dat de ingrijpende werken aan de Brusselsesteenweg in het najaar van 2020 afgerond kunnen worden. Aansluitend verhuist de werf in noordelijke richting naar het grondgebied van Grimbergen. Daar komt onder meer een fietstunnel ter hoogte van de kade. Een timing en concrete plannen voor die werken worden in de loop van volgend jaar bekendgemaakt.