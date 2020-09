Brusselsesteenweg afgesloten komende dagen Margo Koekoekx

30 september 2020

In het kader van de werken aan de fietssnelweg langs het kanaal parallel aan de Brusselsesteenweg, voert De Watergroep werken uit. Daardoor is passage onder de brug via de Brusselsesteenweg niet mogelijk. Ook de afrit van de Rubenslaan richting de Brusselsesteenweg is buiten gebruik. Omleidingen staan aangegeven. Vanaf zaterdag zou verkeer opnieuw mogelijk moeten zijn.