Brusselse binnenring volledig versperd na ongeval met vrachtwagen en signalisatievoertuig: beide chauffeurs in levensgevaar SHVM

16 april 2020

13u12 12 Vilvoorde Op de binnenring rond Brussel bij Vilvoorde-Koningslo is donderdagmiddag rond 12 uur een zwaar ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen inreed op een signalisatiewagen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan de Ring te verlaten via de afrit.



Donderdagmiddag is een vrachtwagen om nog onbekende ingereden op een signalisatiewagen op de Brusselse binnenring ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo. De klap veroorzaakte een scheur in de brandstoftank van de vrachtwagen, waardoor de mazout over het hele wegdek lekte.

Zowel de vrachtwagenchauffeur als de chauffeur van het voertuig werden in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval vielen geen andere gewonden.

Momenteel is het een half uur aanschuiven vanuit Strombeek. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders aan de Ring te verlaten via de afrit.