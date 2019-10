Broeilab zoekt panden voor 20 startende ondernemers Margo Koekoekx

21 oktober 2019

15u25 0 Vilvoorde Broeilab bestaat nog maar anderhalf jaar en heeft nu al een wachtlijst van twintig starters die op zoek zijn naar een geschikt pand. Ze organiseerden reeds pop-up wedstrijden mét succes. Afgelopen tijd konden zes starters in een pand terecht en ondertussen hebben er drie een succesvolle doorstart gemaakt. Door de grote belangstelling zijn ze naarstig op zoek naar panden.

Voor zij die Broeilab vzw nog niet kennen: het is een initiatief waar vier ondernemende Vilvoordenaars Willem Van Buyten, Matthias Moyaert, Ronald Rotmans en Lien Warmenbol hun schouders onder zette. Ze ondersteunen starters bij het oprichten van hun zaak en pakken de leegstand van handelspanden aan. Ondertussen zijn er al 7 enthousiastelingen toegetreden in hun team. Ook een halftime werkkracht aanwerven behoort tot de mogelijkheden om het werk rond te krijgen.

Wachtlijst

Het gevolg van twee succesvolle pop-up wedstrijden wekte alleen maar meer belangstelling voor het oprichten van een eigen zaak. Zo staan er wel 20 mensen die graag willen starten met ondernemen op de wachtlijst. “En dat is goed want er zijn nog veel leegstaande panden in Vilvoorde”, klinkt het bij Willem Van Buyten (30), voorzitter van Broeilab. “Momenteel zoeken we vooral horeca- en winkelpanden. Eigenaars kunnen zich steeds melden bij ons.”

Doorstart

Broeilab kon al zes leegstaande panden laten betrekken. Drie ervan hebben reeds hun doorstart gemaakt en zitten dus niet meer onder hun vleugels. Eén van hen is Joris Hintjes (55), beter gekend als ‘Fietsenier’ in de Leuvensestraat. “Ik had al langer het idee iets met fietsen te doen en volgde er een opleiding voor bij Syntra. Toen ik over de pop-up wedstrijd hoorde van Broeilab wist ik: Onze Lievenheer probeert mij iets te zeggen!” De rest is geschiedenis. “Oorspronkelijk was ik op zoek naar een pand van 50m2 voor het uitvoeren van fietsherstellingen. Maar het pand dat beschikbaar was telde wel 180m2 waardoor ik opzoek ging naar importeurs en groothandelaars. Het werd dus zowel een winkel als herstelplaats.” Half september vorig jaar betrok hij het pand waar lang geleden een kledingwinkel in huisde en nadien jaren leeg stond. Na een jaar ging Joris over van het contract met Broeilab na een huurcontract met de verhuurder. Hij was vroeger altijd ondernemer maar in een totaal andere sector nl. windmolenparken. Van een carrièreswitch gesproken.

Toekomst van Broeilab

Voorzitter Willem: “Idealiter zouden wij stoppen met bestaan in de toekomst. Ons doel is om de leegstand weg te werken en Vilvoorde weer op de kaart te zetten wat handel betreft. Eens we daar in slagen stoppen wij dus met bestaan.”

Leegstandtaks

Wanneer een pand leeg staat moet je hier een leegstand-taks op betalen. De eigenaar van een pand heeft er bijgevolg baat bij dat zijn of haar eigendom wél wordt verhuurd. In samenspraak kunnen met Broeilab bepalen ze een lagere prijs en een contract van 3 maanden tot 1 jaar met de optie dat wanneer de zaak succesvol werd uitgetest een vast contract aangaat, rechtstreeks bij de eigenaar.

S tarter zoekt pand

Broeilab koppelt starters dus aan een geschikt pand voor korte termijn. “Veel mensen hebben zin in een eigen zaak maar zijn niet helemaal zeker van de slaagkans. Dat vormt een risico wanneer je aan een normaal huurcontract van 3-6-9 vast hangt met een normale huurprijs. Daarom gaan die panden met ons in zee. Ze zijn zeker van een -tijdelijk lagere- huurinkomst én hebben kans dat er een overschakeling naar normaal huurcontract uit de bus komt.” Bijkomend voordeel is dat de verhuurder vrijgesteld wordt van de leegstandstaks.