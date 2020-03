Broeilab zet derde wedstrijd op poten “We hebben minstens drie panden klaar om ingevuld te worden” Margo Koekoekx

02 maart 2020

17u51 0 Vilvoorde Broeilab lanceert een derde wedstrijd om nieuwe concepten te koppelen aan een leegstaand pand. Willem Van Buyten (31): “We hebben momenteel drie panden in de aanbieding maar we hopen natuurlijk dat nog meer eigenaars mee op de kar springen.” Uit de vorige twee wedstrijden kwamen al 11 zaken waarvan er 4 een doorstart konden maken. Enkele bekende zaken in de Leuvensestraat: De Fietsenier, Spolly’s Thing, KiloMeet, Little Fashion Addict en Nerd Candy.

Zit het ondernemen in je bloed maar weet je niet 100% zeker hoe alles op zijn pootjes terecht moet komen dan is Broeilab misschien wel de partner voor jou. Zij filteren namelijk uit alle ingezonden concepten welke zaken effectief kans op slagen hebben. Gedurende de maand maart kan je je via de website inschrijven.

Veronica Spertini (48) nam anderhalf jaar geleden de webshop Little Fashion Addict over en opende via Broeilab ook een fysieke winkel in de Leuvensestraat. “De combinatie is eigenlijk ideaal. Mensen zien ook graag eens in het echt wat je in huis hebt en ze kunnen online bestellen als ze eruit zijn wat ze willen. Voor mijn doelgroep is dat ideaal! Sinds kort huist ook Elise Daans (38) haar shop mee in dit pand. Zij verkoopt kinderkledij en mikt op dezelfde doelgroep als ik.” De twee kinderwinkels vullen elkaar dus perfect aan in één pand. “Het drukt ook de huur- en verbruikskosten, de klanten vinden alles op één plek en hebben bijna niet door dat het eigenlijk twee aparte winkels zijn. Win-win dus”, zegt Elise opgetogen. Veronica hoopt vanaf de zomer ook een doorstart te kunnen maken gezien ze dan een jaar in het pand zit.

Wat is broeilab?

Willem “Het doel van broeilab is om de leegstand weg te werken in de winkelstraat en op de markt. Dat doen we door startende ondernemers een kans te geven via een tijdelijk huurcontract van maximum een jaar. De bedoeling is dat ze daarna een doorstart kunnen maken en steeds minder begeleiding nodig hebben. Slaat hun concept tegen, dan is dat jammer maar is de test er wel geweest.” Wie via broeilab een winkel opent kan bijvoorbeeld rekenen op een lagere huurprijs van het pand en een huurcontract van korte duur bij wijze van test.

Didier Cortois (Open Vld), schepen voor Economie: “Wij zijn heel blij met een initiatief als Broeilab. Je ziet dat het mensen stimuleert en dat er weer meer leven in onze winkelstraat komt. Al mag er voor mij nog wat bij. Een goede traiteur missen we hier volgens mij nog in Vilvoorde. Ook een kledingzaak voor mannen vind ik wel welkom. Wat ons publiek betreft zou een Urban Outfitters hier niet misstaan bijvoorbeeld. We moeten echt mikken op beleving en stoppen met ouderwets denken. Fysieke winkels en webshops gaan hand in hand. Om jonge of beginnende ondernemers te stimuleren willen we met de stad ook een startersloket opstarten. Een plek waar starters terecht kunnen met praktische vragen.”