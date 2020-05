Broeilab en Copper presenteren wedstrijd: 1 jaar gratis Margo Koekoekx

28 mei 2020

20u06 0 Vilvoorde Er valt een pand te winnen in hartje Vilvoorde. Broeilab organiseert samen met Copper een wedstrijd waarbij een startende onderneming kans maakt op het winnen van een jaar lang gratis gebruik van een kantoorruimte.

“We willen deze keer eens een ander publiek aantrekken”, zegt Willem Van Buyten van Broeilab. Broeilab biedt ondersteuning aan startende ondernemers en tot nu toe spitsten ze zich vooral toe op winkels. Dat was eigenlijk een logisch gevolg door de match van beschikbare panden en de initiatieven waarmee geïnteresseerden aandraafden. “En wij hebben een kantoorruimte vrij, zijn zelf vaak op de baan, en steunen startende ondernemingen. Ideaal om dit samen op poten te zetten”, vult Steven Van Eeckhout van Copper aan.

De bedoeling is dat kandidaten een businessplan en idee in sturen gedurende de maand juni en daar één winnaar uit te kiezen. Ze willen hiermee mensen naar het Vilvoordse halen en een plek bieden samen met ondersteuning en kennis maar willen vooral de lokale economie hier rijker maken. “Als de zaak de doorstart maakt, hopen we dat die in elk geval wel gebonden blijft aan Vilvoorde”, aldus Willem. “Dat zal zeker een belangrijke rol spelen tijdens de pitch van de kandidaten.”

“Het doel is vooral dat starters een doorstart kunnen maken. Broeilab biedt daar ondersteuning en wij evengoed. Wanneer de zaak na een jaar sterk genoeg is om op eigen benen te staan is het kantoor huren een optie, maar voor hetzelfde geld is tegen dan een groter pand nodig en stromen ze door. Dan is dat even goed”, zegt collega Toon Stabel. “Dat is eigenlijk de opzet en dan is het volledig geslaagd”, zeggen ze bijna in koor.

De wedstrijd

Geïnteresseerden kunnen terecht op de website van Broeilab voor meer informatie. De winnaar is 15 juli bekend en ten laatste aan het eind van de zomer zou de zaak moeten opstarten. De prijs is niet min: een jaar lang gratis gebruikmaken van een kantoorruimte 15m2, 20m2 opslagplaats en gebruik van gemeenschappelijke ruimte en kopieerapparatuur en dergelijke.