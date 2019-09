Brasserie De Met is eindelijk terug open: “We hebben alvast een goede start genomen” DBS

05 september 2019

17u02 6 Vilvoorde Brasserie De Met, het pronkstuk van de Grote Markt, heeft eindelijk opnieuw de deuren geopend. Uitbater is de 49-jarige Noël Smets. Hij keert terug naar zijn roots want tussen 1993 en 2000 baatte hij ook al De Met uit. Na 20 jaar in brasserie Franklin keert hij nu terug. Smets wacht wel een serieuze taak, want de brasserie kende de laatste jaren vooral leegstand. “We hebben alvast een goede start genomen”, aldus Smets.

Het beschermde pand van De Met mag dan wel ideaal gelegen zijn op de Grote Markt, toch liggen de gloriedagen van de brasserie al jaren achter ons. Onder meer een geschil tussen de stad Vilvoorde, die eigenaar is van De Met, en erfpachthouder Brouwerij Haacht over de noodzakelijke renovatiewerken zorgde ervoor dat de uitbating van de brasserie moeilijk was. Daardoor stond het gebouw de voorbije jaren meermaals leeg.

Daar is nu verandering in gekomen want vorige vrijdag zijn de deuren van het legendarische pand opnieuw opengezwaaid. Smets spreekt van zeer goede eerste dagen. “We hebben best wel al veel volk over de vloer gekregen. De reacties zijn allemaal zeer positief.”

Smets wil De Met een nieuw elan geven, een brasserie-restaurant waar we de klassieke Vlaamse keuken aanbieden. Er werden ook heel wat renovatie- en opfrissingswerken uitgevoerd. Opvallend is de nieuwe toog centraal in de zaak.

Het gelijkvloers en het terras worden momenteel al ingenomen door de brasserie. “Op termijn wil ik ook de eerste verdieping, waar in de jaren 90 het gastronomische gedeelte was, mee integreren in de brasserie. Ook voor de feestzaal, die nu zichtbaar is van in de brasserie, krijgen we veel aanvragen. Dat is nog wat te vroeg. We willen eerst dat alles tot in de puntjes in orde is.”

Opvallend: Smets runde De Met ook al tussen 1993 en 2000. Toen zijn vennoot er destijds een punt achter zette, voelde Smets zich nog te jong om de zaak alleen uit te baten. Maar nu – 20 jaar en een pak extra ervaring later – keert hij wel terug naar zijn roots. “Het voelt dan ook helemaal als thuiskomen. Jammer dat het om te werken is”, knipoogt Smets.