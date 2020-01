Brandweerpost Vilvoorde viert 85 jaar brandweerbal SHVM

04 januari 2020

15u10 2 Vilvoorde Zaterdag 11 januari vindt naar jaarlijkse gewoonte opnieuw het brandweerbal plaats in het CC Bolwerk in Vilvoorde. Voor de brandweer een speciale gelegenheid aangezien het zaterdag exact 85 jaar geleden is dat Vilvoorde haar allereerste brandweerbal organiseerde.

In 1935 was het bal nog voorbehouden aan brandweermensen. Maar zoals op een opendeurdag is ook dit bal sinds jaar en dag toegankelijk voor elke burger, sympathisant en uiteraard ook brandweerman en -vrouw.

“We zijn fier dat we 85 jaar nadat onze voorouders het allereerste bal organiseerden, nog steeds een sfeervolle avond vol muziek en ambiance kunnen aanbieden”, meent Patrick Stroobants van de Vilvoordse brandweer. “Het geeft ons ook de gelegenheid om de burgers die we dagelijks beschermen in tijden van nood in betere omstandigheden te ontmoeten en zij ons.”

Op het bal zullen DJ Celebration en DJ DBA-Music hun beste beentje voorzetten om er een spetterend feest van te maken. Feestvierders zijn vanaf 21 uur welkom en de inkom is gratis. Adres: Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde.