Brandweer Vilvoorde houdt opendeurdag Margo Koekoekx

13 september 2019

19u29 2 Vilvoorde Drie brandweerkazernes openen zondag 15 september hun deuren voor het grote publiek. Jong en oud is welkom op de opendeurdag die deze keer in het teken van rookmelders staat.

Wat normaal achter gesloten deuren blijft, is nu zichtbaar voor publiek. Er staan tal van rondleidingen en demonstraties op het programma. Mensen kunnen ook zelf eens in een brandweerwagen kruipen, er worden spelletjes met de brandslang voorzien voor de kleinsten en er worden enkele praktische oefeningen gedaan. “We laten een frietketel in brand vliegen en leren de mensen hoe ze die snel en effectief kunnen blussen, laten we een autowrak openknippen en ga zo maar door”, vertelt Alain Habils, woordvoerder van de brandweer. Het thema rookmelders blijkt echt wel nodig om nog eens onder de aandacht te brengen. “Ook bij ons in Vlaanderen is het vanaf 2020 verplicht een rookmelder te hebben in elke woning”, aldus Habils.

De opendeurdagen vinden plaats op 15 september voor Vilvoorde en Opwijk. In Lennik kan je terecht op 22 september.