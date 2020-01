Brandweer rukt uit voor mogelijk instortingsgevaar bij gevel MKV

15 januari 2020

De brandweer ging woensdagnamiddag ter plaatse voor mogelijk instortingsgevaar in de Damstraat in Houtem. Daar kwam de puntgevel van een aanbouw los. “Wellicht is de puntgevel losgekomen door de hevige wind. Wanneer die puntgevel in een boog staat of scheuren vertekend moet hij waarschijnlijk weer afgebroken worden om daarna opnieuw op te bouwen”, licht Adjudant Patrick Van Doren toe. “Heel erg zal het niet geweest zijn, de brandweer is slecht een halfuurtje ter plaatse geweest”, laat Alain Habils woordvoerder van brandweerzone Vlaams-Brabant West weten.