Brandweer rukt uit naar saunacomplex vanwege rook door smeulende kachel

01 juli 2020

18u32 0 Vilvoorde De brandweer stond woensdagmiddag bij het wellnesscentrum Aqua Heaven vanwege rookontwikkeling. Een stukje hout in de kachel van een sauna was gaan smeulen. “Niets aan de hand”, zegt manager Jan Van Uytsel. “De volgende klant stapt alweer binnen.”

De Vilvoordse brandweer kreeg rond 17 uur een oproep voor een mogelijke brand in het saunacomplex aan de Indringingslaan in Vilvoorde. Ter plaatse bleek dat er in de kachel van een sauna een stukje hout was gaan smeulen. Daardoor was veel rook ontstaan.

Een klant had juist de sauna verlaten. “Pas bij het schoonmaken hebben we dat smeulend stukje hout opgemerkt", zegt de manager van Aqua Heaven. Er waren geen andere gasten meer in het complex.

Het smeulend houtje was snel gedoofd. Er is geen schade of hinder voor de klanten. “De volgende reservering wandelt hier net binnen”, zegt Van Uytsel.