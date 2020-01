Brand Troostbasiliek Vilvoorde: moeder geeft zoon van 12 en vriendje van 11 aan als verdachten SHVM

07 januari 2020

11u29 0 Vilvoorde Een moeder heeft gisterenavond na de brand aan de Troostbasiliek in Vilvoorde haar 12-jarige zoon en diens vriend van 11 jaar oud aangegeven als verantwoordelijken voor het hele gebeuren. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Momenteel wordt nog verder onderzoek gevoerd naar de betrokkenheid van het duo.

Volgens het parket heeft de branddeskundige de precieze oorzaak van de brand nog niet kunnen bepalen.

De brand ontstond maandagnamiddag om iets over 16 uur. De Vilvoordse brandweer kreeg een oproep van een buurtbewoner. Die meldde vanuit een nabijgelegen winkel dat er brand was ontstaan op de binnenplaats van de Troostbasiliek. Niet veel later arriveerde de brandweer, die een brandende kerststal aantrof die intussen ook al een gebouw in lichterlaaie had gezet. Het zou gaan om een klein gebouw waar de verwarmingsketel zich bevindt.

“De ruimte is volledig uitgebrand”, vertelde officier Moons van de brandweer. “De brand heeft ook de dakstructuur van het gebouw aangetast, waardoor de brandweer zich genoodzaakt zag het dak open te breken. Vanuit het zijgebouw is een binnendeur die leidt naar de basiliek. En ook daar heeft de rook zich een weg naar binnen kunnen banen. Bijgevolg was er ook in de basiliek zelf een hevige rookontwikkeling.”