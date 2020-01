Brand Troostbasiliek Vilvoorde: jongens van 11 en 12 jaar oud bekennen brandstichting kerststalletje SHVM

07 januari 2020

11u29 152 Vilvoorde Twee jongens, elk van 11 en 12 jaar oud, hebben de brandstichting aan de Troostbasiliek in Vilvoorde bekend. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Een moeder heeft gisterenavond na de brand aan de Troostbasiliek in Vilvoorde haar 12-jarige zoon en diens vriend van 11 jaar oud aangegeven als verantwoordelijken voor het hele gebeuren. Daaropvolgend werd het duo dinsdag verhoord en bekenden de twee de feiten. “De zaak zal nu door het jeugdparket behandeld worden”, zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Wat de gevolgen zullen zijn voor de twee, moet nog bepaald worden. Wel weten we dat er weinig mogelijkheden zijn aangezien de daders nog zo jong zijn.”

De reden achter de brandstichting is niet duidelijk. “Kattenkwaad”, noemt burgemeester Hans Bonte de gebeurtenis.

De brand ontstond maandagnamiddag om iets over 16 uur. De Vilvoordse brandweer kreeg een oproep van een buurtbewoner. Die meldde vanuit een nabijgelegen winkel dat er brand was ontstaan op de binnenplaats van de Troostbasiliek. Niet veel later arriveerde de brandweer, die een brandende kerststal aantrof die intussen ook al een gebouw in lichterlaaie had gezet. Het zou gaan om een klein gebouw waar de verwarmingsketel zich bevindt.

“De ruimte is volledig uitgebrand”, vertelde officier Moons van de brandweer. “De brand heeft ook de dakstructuur van het gebouw aangetast, waardoor de brandweer zich genoodzaakt zag het dak open te breken. Vanuit het zijgebouw is een binnendeur die leidt naar de basiliek. En ook daar heeft de rook zich een weg naar binnen kunnen banen. Bijgevolg was er ook in de basiliek zelf een hevige rookontwikkeling.”