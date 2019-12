Bouw van project Nobel start in januari Derde gebouw aan het kanaal tussen brug en Havenstraat MKV

18 december 2019

18u10 0 Vilvoorde De bewoners van Cantecleer en Tybeert op de Kanaalsite hebben het vast al gemerkt, eveneens als de passanten op de dijk van Vilvoorde. Sinds dinsdag staat een omheining op het grasveld aan de kant van de Havenstraat. In januari start Virix met de bouw van project Nobel.

6 van de 47 appartementen zijn al verkocht. Hoog tijd om te starten met de bouw van het derde complex aan het kanaal. Dinsdagochtend stelden werkmannen een omheining op rond het terrein waar ‘Nobel’ zal komen te staan.

De prijs van de appartementen varieert, ze schommelen tussen € 221.000 en € 417.600. “We leren uit onderzoek dat grote gezinnen niet snel kiezen voor een appartement. Maar we kunnen door ons gevarieerd aanbod toch een breed publiek aanspreken”, zegt Ingrid Haenen, een bestuurder van Virix. “Zowel mensen die de zorg van een villa achter zich willen laten als jonge koppels vinden hun weg naar het Kanaalpark.”

Het eerste gebouw op de Kanaalsite werd opgeleverd in 2010. Tien jaar later start de bouw van het derde project. De werken starten na het bouwverlof. Een datum voor de oplevering ligt nog niet vast. De gemiddelde bouwtermijn voor zulke projecten is ruim twee jaar volgens Haenen. Hierbij alvast enkele beelden van hoe de toekomst eruit ziet aan het kanaal in Vilvoorde.