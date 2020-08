Bouw van GO! School Tangram gestart. Volgend schooljaar 240 leerlingen welkom Margo Koekoekx

25 augustus 2020

21u49 0 Vilvoorde De eerstesteenlegging van Tangram is een feit. Eigenlijk ligt het beton van het gelijkvloers klaar en zijn er duidelijk tekenen van bedrijvigheid te zien. En dat is nodig benadrukt directeur Kurt Meeus. “ Vanaf september 2021 opent deze school. Ze zal plaats bieden aan zo’n 240 kinderen tussen 2,5 en 14 jaar.

Dinsdagavond kwamen geïnteresseerden langs in de Kruitfabriek om kennis te maken met de nieuwe school. Ongeveer 60 enthousiaste onderwijsprofessionals kwamen erop af. Een gepassioneerd startschot van wat een bijzondere school wordt aan de oevers van de Zenne.

Onderzoekend leren

“We bouwen Tangram met een heel bewust doel,” zegt Kurt Meeus, algemeen directeur van GO! scholengroep SCOOP. Het spel staat in deze terecht symbool voor de term wonderzoeken, die ze hier gebruiken. “We legden een sterk pedagogisch kader voor aan onderwijsprofessionals die gebeten zijn om zich op een of andere manier te engageren voor de uitrol van het hele Tangramverhaal. Stuk voor stuk mensen die geloven in de methodiek van onderzoekend leren en die over de grenzen van leeftijd, vakken en klasmuren heen willen samenwerken.”

De rol van de leerkracht en de boeiende infrastructurele mogelijkheden van Tangram stonden centraal op dit infomoment voor leerkrachten in De Kruitfabriek.

Eerder zeldzaam is ook dat het om een volledig nieuwe school gaat. Vaak is er sprake van uitbreiding. Door het bijbouwen van nieuwe vleugels en dergelijke. Nu plantte ze een kiemzaadje voor een volledig nieuwe school.

Bij deze een blik op de nabije toekomst. Inschrijven zal kunnen vanaf het voorjaar in 2021. Zo zit jouw kind misschien op de nieuwe schoolbanken vanaf 1 september 2021.