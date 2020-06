Boormachine uit kantfabriek krijgt nieuwe illustratie: “Veel kant en abstracte lichaamsdelen” Margo Koekoekx

23 juni 2020

17u46 0 Vilvoorde Het industrieel straatmuseum in Vilvoorde breidt uit. De boormachine van de kantfabriek Legrand kreeg een nieuwe illustratie. Het is opnieuw te bewonderen in de Campionlei, exact tussen de twee gekende kantfabrieken.

Illustratrice Stella de Kort (32) uit Amsterdam werkte vier dagen aan de boormachine van de Legrand fabriek. Hoewel het om een zwaar en groot toestel gaat ziet het er nu een stuk eleganter uit. “Er zijn twee abstracte borsten in verwerkt en ook een been waarop een kanten jarretel te zien is. Zelf kende ik de fabriek niet, maar het kant doet me denken aan lingerie en dat vind ik uiteraard mooi.”

De machine staat enkele meters verder dan haar vorige plek op de Campionlei.

Binnenkort komen er nog twee industriële stukken in Vilvoorde in de kanaalzone waaronder eentje dat bewerkt wordt door audiokunstenaar Vilvoordenaar Roel Heremans en nog eentje waar fotografie bij komt kijken. “Half juli zouden alle werken geïnstalleerd moeten zijn”, zegt schepen voor cultuur Moad El Boudaati (Sp.a) “Het is vooral de bedoeling om de link tussen moderne beelden en het industriële verleden weer te geven.”