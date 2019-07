Bonte wil sancties tegen VB-gemeenteraadslid JCV

30 juli 2019

20u17 3 Vilvoorde Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) wil sancties tegen Vlaams Belang-gemeenteraadslid Jurgen Van Duyse, Aanleiding is een post van Van Duyse op de Facebookpagina van het extreemrechtse Schild & Vrienden waarin hij zegt “allergisch te zijn aan bruinen”.

Bonte bestempelt Van Duyse omwille van zijn uitspraken als “een hardcore racist”. Om paal en perk te stellen aan dergelijk gedrag wil Bonte enerzijds bekijken of de deontologische regels voor de gemeenteraadsleden mogelijkheden bieden om op te treden. Hij zal ook de nodige informatie overmaken aan het parket van Halle-Vilvoorde.

Van Duyse reageerde op een post van het extreemrechtse Schild & Vrienden. “Ik ben allergisch aan bruinen”, schreef hij er als reactie. Het is niet de eerste keer dat Van Duyse in opspraak komt. In oktober van vorig jaar bracht deze krant aan het licht dat hij op sociale media sympathie toonde voor extreemrechtse en nazistische organisaties. Begin dit jaar verscheen hij met een T-shirt van Schild & Vrienden op de gemeenteraad van Vilvoorde. Van Duyse was bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vilvoorde. Hij haalde toen 563 stemmen.