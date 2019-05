Bonte verdwijnt na bijna 25 jaar uit Federaal Parlement DBS

26 mei 2019

22u11 11 Vilvoorde Vilvoords burgemeester Hans Bonte, die samen met zijn Leuvense collega Mohamed Ridouani op een lijstduwersplaats stond op de sp.a-Kamerlijst, kijkt met de nodige verbazing naar de verkiezingsresultaten.

“Die overwinning van Vlaams Belang was voorspelbaar, maar de omvang had niemand zien aankomen. Ook de nederlaag van N-VA was groter dan voorspeld. Tegelijk krijgen ook de partijen die met hen geregeerd hebben, met name CD&V en Open Vld, serieuze ‘kloppen’”, zegt Bonte. “Ook mijn eigen partij kon echter niet overtuigen als alternatief voor de afgestrafte regering. Het was afwachten of we onze twee zetels in Vlaams-Brabant gingen kunnen behouden, maar dat is dus jammer genoeg niet het geval.”

Bonte liet eerder meermaals verstaan dat hij zich niets zou aantrekken van het cumulverbod van zijn partij als hij vanop zijn ‘onmogelijke plek’ toch zou verkozen worden. Maar een stunt van Bonte kwam er dus niet. Hij verdwijnt na bijna 25 jaar tot zijn grote spijt uit het parlement.

