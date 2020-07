Bonte stuurt ballonnetje over fusie met Machelen opnieuw de lucht in: “Grote uitdagingen samen aanpakken”

Vilvoorde

Spreken we binnenkort van ‘Vilvachelen’ of ‘Macheloorde’? Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) lanceert alvast – opnieuw – het ballonnetje over een fusie tussen zijn stad en Machelen nu de Vlaamse regering dergelijke fusies meer gaat financieren. “We moeten op z’n minst de voor- en nadelen onderzoeken”, klinkt het. In Machelen reageert men niet meteen overenthousiast.