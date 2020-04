Bonte stelt zich vragen bij mogelijke opvang gedetineerden in AZ Jan Portaels Margo Koekoekx

16 april 2020

19u15 8 Vilvoorde Vandaag stelde de Vilvoordse politie vast dat er verschillende militairen aan het voormalig Van Helmont ziekenhuis verzamelden. Dit zette kwaad bloed bij burgemeester Bonte: “Daaruit bleek dat er afgelopen weken vergaande onderhandelingen hebben plaats gevonden tussen de FOD’s Justitie en Defensie en AZ Jan Portaels.”

Het plan is om in AZ Jan Portaels een afdeling onder te brengen waar ruimte is voor verzorging van 50 gedetineerden. Die zouden mogelijks verhuizen naar Vilvoorde -onder strenge voorwaarden- indien de COVID-19-afdeling in de gevangenis van Brugge overbevolkt raakt. “Men gaat er blijkbaar vanuit dat er zonder overleg noch akkoord met het stadsbestuur in een stadsgebouw een bijkomende opvangstructuur voor gedetineerde COVID-patiënten kan gemaakt worden”, zegt Bonte.

Onderzoeksfase

Helena Polfliet, woordvoerster van AZ Jan Portaels: “Minister Koen Geens heeft ons inderdaad gevraagd te onderzoeken of wij die verzorging kunnen bieden. Gezien we ons in de onderzoeksfase bevinden, namen we ons voor hierover nog niet te communiceren. De medische raad moet zich nog uitspreken, we moeten heel wat preventieve maatregelen kunnen nemen op de veiligheid te garanderen. We zouden ook enkel gedetineerden met een laag risicoprofiel aanvaarden, hier spelen tal van factoren. Algemeen directeur Thierry Freyne heeft burgemeester Hans Bonte hiervan ook op de hoogte gesteld.”

Volgens Polfliet is met name de gemeenschappelijke inkom met het schakelzorgcentrum een probleem voor Bonte. “Wij kregen de vraag van de minister om dit te onderzoeken. Gezien het de taak is van een ziekenhuis om mensen te verzorgen, zijn wij hierop ingegaan. Het gaat ook om een preventieve maatregel voor het geval dat de Brugse gevangenis hen niet zelf meer kan opvangen.”

In de ogen van Burgemeester Hans Bonte zijn er voldoende andere opties om de gedetineerden uit het Vilvoordse centrum te houden. “In Neder-over-heembeek is een Militair hospitaal, in Peutie hebben we ook een kazerne waar het me veel evidenter lijkt om bewaking te garanderen. Wie ben ik om te zeggen ‘ze mogen niet naar Vilvoorde komen’? Ik stel me echter wel vragen bij de verantwoordelijkheden. Zo moet er een garantie zijn dat niet ons zorgend personeel en onze politiediensten extra belast worden hierdoor.”