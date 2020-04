Bonte roept om om deel te nemen aan Nationale Naaiactie Mondmaskers zijn besteld maar levering duurt even Margo Koekoekx

29 april 2020

17u54 0 Vilvoorde Het stadsbestuur koopt zelf mondmaskers aan voor +12-jarigen. Dat doen ze via Delcaert, een bedrijf gelegen in Vilvoorde zelf. Gezien die levering de nodige tijd vraagt, roept de stad Vilvoorde op om deel te nemen aan de Nationale Naaiactie.

Burgemeester Hans Bonte: “De samenwerking met een lokale partner maakt het voor ons mogelijk om snel te schakelen opdat onze inwoners zo snel mogelijk mondmaskers in de bus kunnen ontvangen. De mondmaskers komen in de loop van volgende week toe. De stad is volop bezig om de logistieke operatie voor de bedeling hiervan in goede banen te leiden. Elke burger van 12 jaar en ouder zal zo op korte termijn een mondmasker, mét ruimte voor een filter, in de bus ontvangen.”

Nationale Naaiactie

Om de leveringsperiode te overbruggen roept de stad op om deel te nemen aan de Nationale Naaiactie. Patronen, instructies en alle andere informatie over hoe je een mondmasker kan maken. Je vindt alle informatie op www.maakjemondmasker.be. Naaien kan met of zonder een naaimachine.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week al dat het gebruik van een mondmasker wordt aangeraden. Dit wanneer men zich in de openbare ruimte of wanneer werkgevers fysieke afstand op de werkvloer niet kunnen garanderen. Daar bovenop worden mondmasker verplicht voor +12-jarigen op het openbaar vervoer.

De federale overheid liet al weten dat elke burger van 12 jaar en ouder 1 mondmasker en 2 filters zal ontvangen. Momenteel zijn de gesprekken rond de levering van de maskers zelf en de bedeling van maskers en filters nog volop gaande. Daarnaast namen intercommunales Haviland en Interleuven het initiatief voor een gezamenlijke aankoop en bedeling van mondmaskers. Het ziet er echter naar uit dat deze levering nog weken op zich kan laten wachten. Vandaar de twee initiatieven van de stad zelf.

Inzamelen maskers

Er zijn twee inzamelpunten waar je de zelfgemaakte maskers kan afzetten. Het lokaal van 1001 Schakels, Grote Markt 19 op maandag, donderdag en zondag tussen 15 uur en 17.30 uur. En bij Tegendraads in Leuvensestraat 110, van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur. De stad zal vervolgens de verdeling van deze maskers coördineren.